МОН призвал не планировать звонки и выпускные

В министерстве пояснили, что это нужно сделать с целью предотвращения распространения вирусной болезни

Министерство образования и науки предлагает не проводить в этом году последние звонки и выпускные вечера, чтобы не распространять коронавируса.

Об этом говорится в в письме МОН о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года.

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"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - сказано в сообщении.

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Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.