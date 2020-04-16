live
Новости » Общество Читати новину українською

МОН призвал не планировать звонки и выпускные

pixabay.com

В министерстве пояснили, что это нужно сделать с целью предотвращения распространения вирусной болезни

Министерство образования и науки предлагает не проводить в этом году последние звонки и выпускные вечера, чтобы не распространять коронавируса.

Об этом говорится в в письме МОН о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года.

Новости по теме: МОН: Отслеживать все изменения в учебном процессе во время карантина теперь можно на одном сервисе

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - сказано в сообщении.

Новости по теме: В МОН назвали крайний срок, когда закончится учебный год для школьников

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Андрей Портнов | Hard с Влащенко | 15.04.2020
Жаркие дискуссии. Карантин до лета? Вятрович идет на допрос | Ток-шоу
Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20