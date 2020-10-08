МОН: Повышение зарплат учителей не отменили, а отсрочили

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Принятое правительством Гройсмана постановление № 822 от 10.07.2019 не было подкреплено наличием в бюджете средств на эти цели

Повышение заработной платы для учителей, предусмотрено постановлением Кабмина № 822, отложили до 2022 года, поскольку в госбюджете не хватает 50 млрд грн, необходимых для такого шага. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Согласно сообщению, при отсутствии на 2020 год средств для реализации постановления Кабмина от 10 июля 2019 г. № 822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки", ее введение отложили в конце 2019 года до 31 декабря 2020 года.

Как отмечается, в Министерстве образования и науки подсчитали, что на реализацию постановления правительства от 10.07.2019 № 822 в 2021 году необходимо дополнительно по меньшей мере 50 млрд грн из бюджетов разных уровней.

"В связи с отсутствием неинфляционных источников финансирования для вступления в силу этого постановления в 2021 году Правительство поручило Министерству образования и науки вместе с Минэкономики, Минфином и Минюстом подготовить проект решения по отсрочке его введения до 31 декабря 2021 года (протокол № 79 заседания Кабинета Министров Украины от 14.09.2020)", - пояснили в МОН, и подчеркнули, что решение не отменено, а отложено.

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Напомним, ранее в МОН заявили, что госбюджет-2021 предусматривает увеличение должностного оклада учителей на 20%.