МОН: Отслеживать все изменения в учебном процессе во время карантина теперь можно на одном сервисе

Сервис содержит актуальную информацию как для школьников, так и для абитуриентов и студентов

Любомира Мандзий Правительственный портал

Министерство образования и науки запустило сайт о ключевых изменениях в образовательной сфере в условиях карантина. Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, новый ресурс содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, заведений ПТО, университетов и колледжей. В частности, здесь размещена актуальная информация о завершении учебного года в школах, нынешнем ВНО и вступительной кампании.

"С начала карантина МОН приняло много решений, чтобы адаптировать образовательные процессы к его условиям. Отныне с ключевой информацией относительно основных изменений можно ознакомиться на отдельном ресурсе. А подробно об этих изменениях, как и ранее, можно узнать на сайте МОН", - отметила в.и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Кроме этого, сайт содержит полезную информацию для педагогов – относительно режима работы, зарплат, отпуска, аттестации, заполнения классных журналов, инструментов для дистанционного обучения.

В случае изменений режима карантина или принятия из-за него новых решений в системе образования информация на сайте будет обновляться.

Напомним, ранее временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что в условиях карантина учебный год в украинских школах завершится не позднее 1 июля.