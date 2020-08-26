МОН обнародовало новые карантинные требования для обучения в школах с 1 сентября

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Мероприятия разработаны для учреждений внешкольного, общего среднего, профессионального образования, а также профтехов и вузов

Министерство образования и науки опубликовало перечень противоэпидемиологических мероприятий на время карантина, которые будут действовать в школах с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Согласно сообщению, вход в помещения заведения возможен лишь при наличии защитной маски или респиратора. Во время занятий маски и респираторы можно не использовать, но их применение является обязательным во время передвижения по помещениям заведения. Для учащихся 1-4 классов вход в заведение и передвижение по помещениям возможны без маски или респиратора. В регионах с "оранжевым" уровнем эпидемической опасности педагогам во время занятий рекомендуется использовать защитные щитки.

Относительно персонала учебного заведения, он допускается к работе при наличии маски, респиратора или защитного щитка и после бесконтактного измерения температуры. Если обнаружена температура свыше 37,2 С или признаки острого респираторного заболевания, сотрудник не допускается в заведение.

В ситуациях, когда подтверждена болезнь COVID-19 у одного из соискателей образования, все остальные соискатели соответствующего класса или группы должны пойти на самоизоляцию.

Как отмечается, в учреждениях образования необходимо:

организовать места для обработки рук антисептиками на всех входах в заведения, обозначить их яркими указателями и инструкциями о правилах дезинфекции рук;

обеспечить наличие жидкого мыла и бумажных полотенец или электросушилок для рук в санитарных комнатах;

обеспечить централизованный сбор использованных масок и перчаток в отдельные контейнеры с крышками - у входа в заведение, в коридорах и санузлах;

оборудовать медицинские пункты необходимыми средствами - бесконтактными термометрами, антисептиками, средствами индивидуальной защиты и тому подобное;

разместить плакаты, баннеры о респираторной гигиене и этикете кашля;

ограничить проведение массовых мероприятий (совещаний, собраний) в закрытых помещениях, кроме необходимых для функционирования учреждений - педагогических совещаний, заседаний ректоратов, конкурсных комиссий, конференций трудового коллектива и т. п;

создать возможности для организованного движения по заведению - использовать запасные выходы, разметку на полу, выделить зоны перемещения для разных возрастных категорий учащихся;

очистить и дезинфицировать поверхности, дверные ручки, столы, места для сидения, перила и др. после занятий в конце рабочего дня;

проводить проветривание в течение не менее 10 мин. после каждого занятия.

В МОН отмечают, что необходимо минимизировать передвижение учащихся между кабинетами и аудиториями. В частности, в течение дня можно проводить занятия одного и того же класса или группы в одной аудитории/кабинете, применять модульный подход для изучения дисциплин, предусмотреть в расписании возможность определять разное время начала и окончания занятий для разных классов и групп. Кроме того, по возможности занятия можно проводить на открытом воздухе.

В учреждениях образования запрещена организация питания по типу шведского стола и самообслуживания, а также работа питьевых фонтанчиков. В столовых и буфетах расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 м, а за одним столом должно находиться не более 4 человек. Если детей невозможно обеспечить горячим питанием, необходимо организовать питание путем раздачи предварительно фасованной пищевой продукции.

Кроме этого, установлены требования по перевозке детей и работников заведения в школьном транспорте. Водители должны быть снабжены масками/респираторами и антисептиками для рук. Необходимо ежедневно контролировать их состояние здоровья и не допускать к работе людей с признаками ОРВИ и температурой выше, чем 37,2 С. Салон транспорта необходимо дезинфицировать в конце рабочей смены.

Что касается перевозки пассажиров, то вход в салон автотранспорта осуществляется при наличии защитной маски/респиратора, а количество пассажиров должно быть в пределах количества мест для сидения.

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Напомним, накануне министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав обновил правила для обучения в школах на время пандемии коронавируса.