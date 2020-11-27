МОН: Коронавирус не является профессиональным заболеванием учителей, поэтому не стоит рассчитывать на страхование

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Введение дополнительного государственного страхования учителям на случай инфицирования COVID-19 требует внесения изменений в законодательство

Учителя, преподавая в школах во время карантина, могут заразиться COVID-19, но поскольку он не является профессиональным заболеванием, то педагоги не могут рассчитывать на дополнительное обязательное государственное страхование. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки, которое прислали на запрос директора одной из столичных школ Дмитрия Ламзы. Соответствующее письмо он опубликовал в Facebook.

Ссылаясь на закон об общеобязательном государственном социальном страховании, отмечают, что профессиональное заболевание возникает именно вследствие выполнения работы, которая сама по себе является вредной, но работник должен ее выполнять, поскольку это входит в его трудовую функцию.

"Если сравнивать с медиками, то к их трудовой функции относится обязанность работать с людьми, которые болеют COVID-19. Зато учителя и другие педагоги наоборот должны делать все для того, чтобы избегать контактов с больными людьми и детьми. А любое подозрение на потенциальное присутствие у ученика COVID-19 должно приводить к переводу его на самоизоляцию и дистанционное обучение. Поэтому заболевание, полученное во время, а не вследствие выполнения профессиональных обязанностей, не является профессиональным заболеванием", – отметили в МОН.

В ведомстве также добавили, что установление причинно-следственной связи между заболеванием и преподаванием учителя почти невозможно, потому что педагоги могут передвигаться в общественном транспорте, посещать больницы, магазины, другие общественные учреждения и тому подобное.

В то же время в министерстве напомнили, что учителя имеют право на выплату помощи по временной потере трудоспособности вследствие заболевания коронавирусом. Эти выплаты осуществляются на основании листка нетрудоспособности. А введение дополнительного обязательного государственного страхования учителям на случай инфицирования COVID-19 требует внесения изменений в законодательство.

Напомним, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании правительства 23 ноября отменил повышение зарплат учителям в 2021 году. В правительстве объяснили это "отсутствием неинфляционных источников финансирования".