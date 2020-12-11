МОН и Минцифры запустили платформу "Всеукраинская школа онлайн"

Фото из открытых источников

Вскоре будет создано и мобильное приложение

Министерство образования и науки Украины совместно с Украинским институтом развития образования и Министерством цифровой трансформации Украины запустили платформу для дистанционного и смешанного обучения "Всеукраинская школа онлайн", что имеет целью обеспечить равный доступ к качественному школьному образованию для учеников 5-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Согласно сообщению, платформа "Всеукраинская школа онлайн" – это современный онлайн-ресурс для смешанного и дистанционного обучения учеников средней и старшей школы с уроками и методическими материалами, соответствующие государственной программе.

Учебный контент платформы содержит уроки по 18 основным предметам: украинская литература, украинский язык, биология, биология и экология, география, всемирная история, история Украины, математика, алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия, искусство, основы правоведения, природоведение, физика, химия, английский язык и зарубежная литература.

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Как отмечается, ВШО обеспечивает учеников видеообъяснениями, конспектом, тестами и возможностью отслеживать свой учебный прогресс. А учителей необходимыми методическими рекомендациями и примерами применения современных образовательных технологий.

Сейчас контент платформы рассчитан на две недели обучения в соответствии с календарным планом, однако каждую неделю он будет дополняться. Дети смогут пользоваться платформой не только на карантине, но и для ознакомления с темой, которую пропустили в школе из-за болезни или по другим причинам.

Кроме этого, уже в начале 2021 года планируют презентовать функционал "Кабинета учителя", где преподаватель сможет отслеживать прогресс своих учеников и модифицировать курсы специально для них или даже создавать собственные.

Для создания онлайн-платформы инициаторы обратились в ГС "Освитория", также проект поддержал Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Чтобы улучшить доступность учебного контента для широкого круга пользователей, в частности для детей с особыми образовательными потребностями, ЮНИСЕФ присоединился к учениям для авторов уроков и обеспечил экспертное сопровождение по вопросам инклюзивности.

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Напомним, ранее стало известно, что Министерство здравоохранения решило перевести украинские школы на новый санитарный регламент, который регулирует наличие интернета, обязывает оборудовать туалеты внутри здания, а также запрещает арендовать школьные помещения под непрофильный бизнес.