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Молодежное крыло ОПЗЖ призывает поддержать Максима Ткачука, которому отказали в нацотборе на детское Евровидение за песню "Смуглянка"

Максим Ткач Фото из открытых источников

19 августа, в 12:00, Активисты молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" проведут акцию под зданием НТКУ в поддержку Максима Ткачука, мальчика-сироты, который исполнял известную советскую военную песню "Смуглянка" на престижном конкурсе в Лондоне и был затравлен националистами.

Теперь мальчику отказали в нацотборе на детское Евровидение. Несмотря на то, что Максим набрал более 12 тыс. лайков и более 30 тыс. просмотров, которые гарантировали ему участие в Нацотборе.

Кроме этого, с YouTube нацотбора исчезло видео, в котором Максим Ткачук исполнил песню "Джамайка" на украинском языке. А глава НТКУ Зураб Аласания написал пост Facebook, в котором сравнил мальчика-сироту с певицей Марув и углядел российский след в возмущении украинцев.

Активисты Молодежного Крыла требуют вернуть право участие в отборе Максиму Ткачуку.

Новости по теме: Месть за "Смуглянку". 12-летнему певцу-сироте отказано в участии в нацотборе на детское Евровидение

Напомним, в марте 2020 года, Максима Ткачука, который привез победу сразу в трех номинациях песенного конкурса Stars of the Albion в Лондоне, обойдя представителей 23 стран, земляки встретили дома травлей и негодованием. Конкурс был посвящен 75-летию Победы во Второй мировой войне. К травле подключились националисты и даже представители власти. Главной претензией стала тематическая песня "Смуглянка", которую исполнил ребёнок.

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