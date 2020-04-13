Молодежное крыло ОПЗЖ передало первичные средства безопасности и игрушки в детский дом в Черновцах

Активисты Молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" Фото из открытых источников

Молодежное крыло "Оппозиционной платформы - За жизнь" провело благотворительную акцию в Центре социально-психологической реабилитации детей Службы по делам детей Черновицкой областной государственной администрации.

"Идея проведения благотворительной акции родилась у нас, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, которая постигла страну. Ведь только совместными усилиями можно помочь наиболее уязвимым группам населения из числа детей сирот, одиноких нетрудоспособных граждан. Им больше всего нужна наша любовь, внимание, забота", - рассказывает Якуб Алиев, председатель Черновицкой организации молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Молодежная организация собственными усилиями приобрела первичные средства жидкое мыло, защитные медицинские маски, перчатки, а также развлекательную атрибутику - раскраски, настольные игры.

"Сегодня, когда эпидемия вируса COVID-19 распространяется по просторам Украины, эти средства являются первым элементом защиты каждого человека. Мы искренне благодарны всем, кто присоединился к нашей инициативе, ведь в эти сложные времена, мы должны объединять усилия", - отметил заместитель председателя молодежной организации Донатас Пискун.

"Дети - это тоже наша зона ответственности. Мы уже провели ряд акций в детских садах и детских больницах. Сейчас предоставили помощь в центр социально-психологической реабилитации, а в будущем планируем охватить еще больше учреждений связанных с детьми" - рассказывает председатель молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" Артем Марчевский.

Активисты продолжают оказывать адресную помощь и оперативно реагировать на гуманитарные проблемы в Украине