Молодежное крыло ОПЗЖ и Фонд Оксаны Марченко оказали адресную помощь пожилым людям в Киевской области

Активисты молодежного крыла "Оппозиционной платформы - За жизнь" помогли доставить продуктовые наборы пенсионерам в Киевской области. Содержимое наборов приобретено за личные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.

К инициативе подключились около тридцати молодых людей из разных уголков Киева и области. Продуктовые наборы были доставлены нуждающимся, которые обратились на горячую линию Благотворительного фонда Оксаны Марченко.

"Это первая партия, которую мы развезли адресно. В пакетах - продукты питания. Растительное масло, макароны, крупы, консервы, сахар, чай и многое другое.

Все самое необходимое для того, чтобы человек две недели смог находиться дома, без надобности выходить на улицу. Хотел бы сказать спасибо ребятам из молодежного крыла, которые подключились к нашей инициативе" - говорит Алексей Басманов, руководитель горячей линии Фонда Оксаны Марченко.

Помимо продуктов, активисты раздали старикам переведенные на русский язык памятки Минздрава о коронавирусе. И проинформировали о том, как не заразиться инфекцией. А также напомнили о мерах предосторожности во время пандемии.

Руководитель молодежного крыла Артем Марчевский убежден - молодежь, а особенно в такое время, должна помогать старикам. Поэтому молодые люди быстро организовались и предложили свою помощь фонду.

"Я абсолютно убежден, что люди, у которых в жизни все неплохо, есть по две руки, две ноги, - обязаны помогать нуждающимся. Честно говоря, наворачиваются слезы, когда слушаешь истории жизней наших стариков. К примеру, женщина одинокая, ходить не может, родственников нет, как ей жить? У нее были запасы, но сейчас закончились. Деньги тоже закончились. А если бы мы не доставили продуктовый набор? В такое время, я считаю, что все мы должны объединяться и помогать. Кто-то возит медиков, кто-то покупает маски, продукты, кто-то это все доставляет. У кого какие есть возможности. Также партия ОПЗЖ перевела на русский язык памятки Министерства здравоохранения, которое не позаботилось о русскоязычном населении Украины. В министерстве перевели на венгерский, румынский, татарский, но упорно продолжают игнорировать русский, на котором разговаривает большая часть Украины. Что же, если им эти люди не нужны - заботиться о них будем мы", - рассказал Марчевский.

В дальнейшем активисты планируют провести еще ряд подобных акций. А в будущем - расширить оказываемую гуманитарную помощь и на другие регионы страны.