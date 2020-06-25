"Оппозиционная платформа - За жизнь" собирается подать в суд на Третьякову за пропаганду фашизма

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова Верховная Рада

"Оппозиционная платформа - За жизнь" намерена подать в суд иск в отношении народного депутата Галины Третьяковой за пропаганду фашизма. Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

"Вот не отпускает меня история с Третьяковой. Сегодня утром несколько раз пересмотрел это шедевральное видео. И вот что понял: те её, не побоюсь этого слова, мысли, которые мы все услышали - это ведь чистый фашизм. Подумайте сами - целый народный депутат от правящей партии говорит нам о том, что она убеждена, что у бедных дети низкого качества. Более того, прямо намекает, что неплохо было бы малообеспеченные слои населения стерилизовать. Если вдруг кто не учил историю - напомню: Гитлер тоже считал, что только у Арийцев достойное потомство, а другие - второсортные. Как по мне, взгляды у них схожи. Убежден, что это существо обязано сложить мандат и понести реальную ответственность за свои слова. Это вам не проституток в Раде вызывать и не собак с аукционов продавать. Сейчас консультируюсь с юристами и начинаем готовить иск к существу за пропаганду фашизма. Не переключайтесь", - отметил он.

Напомним, народный депутат фракции "Слуга народа", глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.