Молодежное крыло "Оппозиционной платформы – За жизнь" продолжает помогать бороться с пандемией населенным пунктам в Киевской области

Руководитель молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Артем Марчевский и народный депутат от этой же партии Юрий Загородний раздали очередную партию средств индивидуальной защиты. На этот раз медицинские маски получили врачи и наиболее незащищенные жители поселка Гребенки. Об этом сообщает 112.ua.

Тысячу масок активисты передали в районную больницу и амбулаторию. Еще 500 - в сельсовет, который обеспечит средствами защиты пенсионеров и малоимущих.

"К нам обратилась глава Гребенковского поселкового совета с просьбой помочь им в обеспечении масками для социально незащищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, ветеранов, - и, конечно же, помочь им с обеспечением для врачей", - отметил Марчевский.

В свою очередь Загородний поблагодарил за работу молодежную организацию.

"Это моя малая родина, я здесь родился. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в это сложное для страны время помогает гражданам Украины бороться с эпидемией. Я благодарен нашим младшим коллегам, нашему молодежному крылу, что сегодня вместе мы сделали это благое дело", - отметил он.

По словам активистов, просьбы о помощи поступают из разных городов и регионов. И уже в скором времени деятельность молодежной организации ожидается во всех областях Украины.