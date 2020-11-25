Молчанов: Раскол среди христианских священников и разделение людей – трагедия, инициированная иерархом из Стамбула

Раскол среди христианских священников и разделение людей – трагедия, инициированная иерархом из Стамбула. Такое мнение высказал журналист Юрий Молчанов в программе "Люди" на телеканале "112 Украина".

"Сегодня 85 лет Блаженнейшему. Накануне этого юбилея опубликовали слова, вот, письмо патриарха Варфоломея, которое было адресовано журналистам в ответ на их какой-то запрос, где он сказал, что он, цитирую, не терпит украинскую православную церковь как юрисдикцию и митрополита Онуфрия как... Нет, конечно же, он может терпеть. Но я бы хотел напомнить, что вообще Томос - как он появился, на основании чего? Дословно. Они аннулировали грамоту, которая была выдана в 1686 году. Аннулировать грамоту 1686 года. Я не раз обращался к политикам, говорю: ребят, а представьте, если сейчас все начнут делать ревизию грамот, выданных там 500, 600, 700 лет назад. К чему мы с вами придем? Понимаете, и вот на основании этого вывели какие-то нормы. Ладно бы аннулировали, ладно бы, если бы это аннулирование этой грамоты привело бы действительно к объединению верующих. Я бы сказал ладно, закрыл бы на это глаза", – сказал он.

Журналист также отметил, что и в самой ПЦУ уже происходит разделение.

"Но ведь и ПЦУ в себе уже разделяется. У них уже и Филарет плохой, который критикует это. Там уже … какой-то создается Константинопольского. То есть и там уже пошло разделение. Здесь перессорили, там перессорили. Весь православный мир стал ссориться. То есть кипрские священники - одни признают ПЦУ, другие говорят: "нет, ни в коем случае, мы это признавать не будем". Разделение епископов, разделение священников, разделение людей. Но это же трагедия для христианства, это трагедия", – добавил Молчанов.