Мокрый снег и резкое похолодание: Какой погоды ждать в Киеве на выходные

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Температура воздуха опустится до -2 градусов

Погода в Киеве немного побаловала жителей теплом - и достаточно. Ведь с субботы в столице снова пройдет снег, а температура воздуха опустится до -2 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, по информации синоптиков, в субботу, 21 марта, температура воздуха в Киеве составит от +2 до +4 градусов ночью и от +6 до +8 градусов тепла днем. Несмотря на это, в субботу синоптики прогнозируют в столице сильные осадки, в частности, мокрый снег, который накроет город днем.

А в воскресенье, 22 марта, будет немного прохладнее. Ночью и днем в столице температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов. По всей территории города будет наблюдаться мокрый снег.

Напомним, впервые за 140 лет наблюдения в Киеве за три месяца календарной зимы так и не было зафиксировано метеорологические показатели, которые соответствуют этому времени года.