live
Новости » Общество Читати новину українською

Мокрый снег и ночные заморозки: Прогноз погоды на сегодня

На подавляющей территории Киевской области, включая столицу, сегодня будет идти снег с дождем

Фото из открытых источников

В среду, 3 февраля, в большинстве западных, некоторых центральных и северных областях будет идти мокрый снег. Температура воздуха в Украине днем будет колебаться от +1 до + 10, однако ночью будут наблюдаться заморозки. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, сегодня мокрый снег ожидается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черновицкой областях. На всей остальной территории Украины будет переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем составит от +3 до +8, а ночью от -4 до +2.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +8, а ночью столбики термометров покажут -6 -1 градус.

Укргідрометцентр

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +4 +10, а ночью -1 +5.

На подавляющей территории Киевской области, включая столицу, сегодня будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем ожидается от +1 до +4, а ночью от -7 до -3.

Новости по теме: В небе над Кривым Рогом из-за мороза появилось редкое атмосферное явление. Фото

Ранее сообщалось, что в Украине последний месяц зимы отметится более теплой погодой, однако в первой половине февраля все же придет похолодание

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Тарас Козак: Зеленский лично отдал приказ уничтожить телеканалы "112 Украина", ZiK и NewsOne, которые мешают президенту врать Зеленский подписал указ о применении санкций против Тараса Козака, "112 Украина", NewsOne и ZIK Ток-шоу "19", – полное видео Ток-шоу "Мы все – украинцы", – полное видео
Loading...

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
LIVE | Спецэфир: Закрытие телеканалов ZIK,
Спецэфир: закрытие телеканалов NEWSONE, ZIK и 112 Украина
Скандальный эфир | Тарифы. Коалиция в Раде. Языковые конфликты | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу