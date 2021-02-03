Мокрый снег и ночные заморозки: Прогноз погоды на сегодня
На подавляющей территории Киевской области, включая столицу, сегодня будет идти снег с дождем
В среду, 3 февраля, в большинстве западных, некоторых центральных и северных областях будет идти мокрый снег. Температура воздуха в Украине днем будет колебаться от +1 до + 10, однако ночью будут наблюдаться заморозки. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Так, сегодня мокрый снег ожидается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черновицкой областях. На всей остальной территории Украины будет переменная облачность без осадков.
В западных областях температура воздуха днем составит от +3 до +8, а ночью от -4 до +2.
В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +8, а ночью столбики термометров покажут -6 -1 градус.
В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +4 +10, а ночью -1 +5.
На подавляющей территории Киевской области, включая столицу, сегодня будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем ожидается от +1 до +4, а ночью от -7 до -3.
Ранее сообщалось, что в Украине последний месяц зимы отметится более теплой погодой, однако в первой половине февраля все же придет похолодание.