Мокрый снег и ночные заморозки: Прогноз погоды на сегодня

На подавляющей территории Киевской области, включая столицу, сегодня будет идти снег с дождем

Фото из открытых источников

В среду, 3 февраля, в большинстве западных, некоторых центральных и северных областях будет идти мокрый снег. Температура воздуха в Украине днем будет колебаться от +1 до + 10, однако ночью будут наблюдаться заморозки. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, сегодня мокрый снег ожидается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черновицкой областях. На всей остальной территории Украины будет переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем составит от +3 до +8, а ночью от -4 до +2.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от +1 до +8, а ночью столбики термометров покажут -6 -1 градус.

Укргідрометцентр

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +4 +10, а ночью -1 +5.

На подавляющей территории Киевской области, включая столицу, сегодня будет идти снег с дождем. Температура воздуха днем ожидается от +1 до +4, а ночью от -7 до -3.

Ранее сообщалось, что в Украине последний месяц зимы отметится более теплой погодой, однако в первой половине февраля все же придет похолодание.