Мокрый снег и мороз: Погода в Украине на сегодня

Восточную Украину в субботу заметет снегом Фото из открытых источников

Снежить в этот день будет в восточных и северных регионах

В Украине в субботу, 21 ноября, ожидается морозная и облачная погода. В большинстве регионах пройдет мокрый снег. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, на западе страны температура воздуха составит от 0 до -4 градусов ночью и +1 до +6 днем, будет облачно. Осадков синоптики не прогнозируют.

В Центральной Украине столбики термометра ночью будут показывать +2...-3 градуса, днем 0...+5 градусов. В Черкасской и Киевской областях ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица.

Укргідрометцентр

На севере Украины также облачно, местами умеренный мокрый снег. Температура воздуха составит +1...-4 градуса ночью и 0...+5 градусов днем.

В восточных областях в субботу ожидается снег, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в этот день составит -2. ..-7 градусов ночью и + 2...-3 градуса днем.

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Южную Украину также закроет облаками, ночью ожидается небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью -1...+ 4 градуса, днем 0...+5 градусов. Ветер северный, 5-10 м/с.

В Киеве в субботу синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха днем составит +1...+ 3 градуса, ночью опустится до -1...+1 градуса по Цельсию. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Напомним, на этой неделе Украину засыпало снегом. Больше всего осадков было в Луганской и Донецкой областях, а вблизи северо-восточной границы Луганщины с Россией образовался слой в 7-8 сантиметров снега.