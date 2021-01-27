Мокрый снег и гололедица: Спасатели предупредили об осложнении погодных условий

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Непогода может привести к отключению энергоснабжения населенных пунктов

В Украине сегодня и завтра, 27-28 января, в связи с активизацией циклона над югом государства ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что в Одесской и Николаевской областях ожидается чрезвычайный снег, в результате чего прирост снежного покрова составит 30-40 см. Также синоптики прогнозируют усиление скорости ветра до 15-20 метров в секунду, сильную метель, снежные заносы и налипание мокрого снега (III уровень опасности, красный).

В то же время в Кировоградской области предупреждают о сильном мокром снеге (прирост снежного покрова 20-30 см) и налипании мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый), а в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях ожидается значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см) и также налипание мокрого снега (I уровень опасности, желтый).

При этом во Львовской области в среднегорье региона объявили открытым снеголавинный сезон.

Кроме того, спасатели рассказали, что на дорогах образуется гололедица, погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, а также к отключению энергоснабжения населенных пунктов.

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