Мокрый снег и гололедица: Синоптики предупредили о резком ухудшении погодных условий

Синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу Фото из открытых источников

Осадки ожидаются в большинстве областей Украины

В среду, 23 декабря, преимущественно по всей территории Украины ожидается мокрый снег и дождь, а температура воздуха будет колебаться от -2 до +3 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

"В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях мокрый снег и дождь, местами, кроме юга, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в восточных, Сумской и Полтавской областях ночью 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов ниже нуля.

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В то же время в западных областях ночью ожидается примерно 0 градусов, а днем +2...+7 градуса. В других регионах Украины ночью синоптики спрогнозировали 0-5 градусов мороза, а днем от -2 до +3 градусов.

Погода в Украине 23 декабря Укргідрометцентр

В Киеве 23 декабря температура воздуха днем будет колебаться в пределах -1...+ 1 градуса, ночью опустится до -3...-5. Днем ожидается мокрый снег с дождем.

Погода в Киеве 23 декабря Укргідрометцентр

Напомним, несколько недель назад синоптик сообщил, что последняя декада декабря будет теплой с нетипичной для зимы погодой, а под конец года возможны незначительные заморозки и снег.