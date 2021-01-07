Мокрый снег и дождь: Синоптики рассказали, какой будет погода на Рождество

Рождество Pixabay.com

Также в течение дня будет облачно, утром в большинстве областей туман

В Украине в четверг, 7 января, во всех регионах ожидается туман и дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха на юге прогреется до +11 градусов, а ночью в западных, центральных, северных и восточных областях возможны заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, в западных регионах, а также в Житомирской и Киевской областях ожидается мокрый снег. Кроме того, в течение дня будет облачно, утром в большинстве областей туман.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +2 до +4 градусов, а ночью от -1 до +3 градусов.

В центральных и северных областях столбики термометров днем будут показывать +2...+7 градусов, а ночью -1...+3 градуса.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет в пределах +3...+11 градусов, а ночью от 0 до +6 градусов.

В Киеве температура воздуха днем ожидается от +2 до +4 градусов, а ночью от 0 до +2 градусов.

На полуострове Крым ночью без осадков и +4...+6 градусов в воздухе, а днем предполагается дождь и +9...+11 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Украине в январе 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения. О том, сколько градусов за окном прогнозируют в первый месяц года, читайте здесь.