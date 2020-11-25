Много ошибок и неточностей: В МОН кардинально изменят подход к отбору школьных учебников

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Также в ведомстве назвали причины такой критической ситуации

Министерство образования и науки Украины заявило, что пересмотрит действующую систему экспертизы школьных учебников, в ведомстве также заверили, что разделяют обеспокоенность общественности относительно наличия ошибок, неточностей и неуместного контента в школьных учебниках. Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Согласно сообщению, в министерстве смогли назвать несколько факторов, которые вызвали такую проблему с учебниками, в частности:

авторы и издательства физически не успевают качественно подготовить и отредактировать свои учебники;

учебники внедряются в школьной практике без надлежащей их апробации, которая некоторое время использовалась с целью изучения качества учебников;

авторы представляют часть материалов учебника в издательской верстке, а часть – в рукописи, что не позволяет целостно оценить будущее издания и выявить все ошибки и недочеты;

сжатые сроки выбора учебников педагогическими работниками и учреждениями общего среднего образования (когда предложенное количество учебников физически невозможно рассмотреть в установленные сроки).

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Как отмечается, большое количество учебников обусловлено тем, что в свое время коллегия МОН пошла навстречу просьбе издательств и снизила нижний предел выбора учебников учителями с 20 тысяч до 10 тысяч.

С одной стороны, это дало возможность учесть большинство предложений учителей, но с другой – заложило риски снижения качества экспертизы этих учебников.

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В МОН также отметили, что имеют место факты недобросовестного выполнения обязательств некоторыми издательствами, которые экономят на профессиональных редакторах и, пользуясь ситуацией срочности, допускают к изданию некачественно вычитанные учебники. Хотя по соглашению, заключенному с издательствами, именно на них и авторов возлагается ответственность за качество учебников.

Напомним, недавно в школьном учебнике по химии за 9 класс заметили информацию о том, что сода обладает профилактическими и лечебными свойствами при онкологических заболеваниях.

Впоследствии в Министерстве образования и науки Украины ответили, что информация в учебнике за 9 класс по химии, где пищевая сода якобы лечит рак, способствует развитию критического мышления у учеников, поэтому пока нет оснований для отмены у учебника грифа "рекомендовано Министерством".