"Мне нечем их кормить": Кличко рассказал об отчаянном шаге матери пятерых детей

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

"Ситуация, к сожалению, будет обостряться"

Ситуации, когда родители не имеют чем кормить своих детей, возникают уже сейчас, а в дальнейшем они только будут обостряться.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко рассказал о случае, который произошел накануне в одной из районных администраций Киева.

"Вчера женщина, мать пятерых детей, привела в районную администрацию своих детей и говорит - я оставляю их у вас, мне нечем их кормить... Вот с этим мы уже сталкиваемся уже сегодня, и ситуация будет, увы, накаляться", – отметил Виталий Кличко.

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Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки в столице на коронавирус заболели еще 28 человек, двое из них умерли.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с призывом соблюдать карантин во время празднования Пасхи.

Накануне Виталий Кличко обратился к киевлянам и попросил их оставаться дома для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Для того, чтобы точно достучаться до всех людей, он надел маску с надписью "Хватит шастать".