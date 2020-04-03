"Мне нечем их кормить": Кличко рассказал об отчаянном шаге матери пятерых детей
"Ситуация, к сожалению, будет обостряться"
Ситуации, когда родители не имеют чем кормить своих детей, возникают уже сейчас, а в дальнейшем они только будут обостряться.
Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил городской голова Киева Виталий Кличко.
Виталий Кличко рассказал о случае, который произошел накануне в одной из районных администраций Киева.
"Вчера женщина, мать пятерых детей, привела в районную администрацию своих детей и говорит - я оставляю их у вас, мне нечем их кормить... Вот с этим мы уже сталкиваемся уже сегодня, и ситуация будет, увы, накаляться", – отметил Виталий Кличко.
Напомним, городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что за минувшие сутки в столице на коронавирус заболели еще 28 человек, двое из них умерли.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с призывом соблюдать карантин во время празднования Пасхи.
Накануне Виталий Кличко обратился к киевлянам и попросил их оставаться дома для помощи в борьбе с распространением коронавируса. Для того, чтобы точно достучаться до всех людей, он надел маску с надписью "Хватит шастать".