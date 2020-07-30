Минцифры планирует адресную помощь для неспособных оплачивать базовый доступ к интернету

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Речь идет о базовом доступе в 30 Мбит/сек

В Министерстве цифровой трансформации намерены ввести адресную помощь тем гражданам, которые не имеют возможности самостоятельно оплачивать базовый доступ к сети интернет 30 Мбит/сек. Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя Минцифры Александр Шелест, передает "Интерфакс-Украина".

"Для того чтобы все граждане могли воспользоваться, что является, по моему мнению, базовым правом доступа к информации через интернет, мы планируем адресную компенсацию тем потребителям, которые не могут себе позволить базовый тариф в 30 Мбит/сек", - рассказал Шелест.

По его словам, это предусмотрено обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС: предоставление универсальной услуги является широко используемой европейской практикой, которую министерство планирует имплементировать в Украине.

Заместитель министра добавил, что роль государства в развитии ШПД будет заключаться в обеспечении заказа на подключение социальных объектов путем объявления прозрачного конкурса на указанную услугу.



"В целом Минцифры надеется охватить подключением к ШПД интернету 100% населения Украины за два-три года до конца работы текущего правительства", - подчеркнул Шелест.

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Ранее сообщалось, что в Украине один из интернет-провайдеров пытался незаконно вмешаться в работу системы связи одной из воинских частей на территории Черниговской области.