Минцифры открыло данные из Реестра строительной деятельности

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров internetua.com

Уже опубликованы данные более 27 тысяч декларативных и разрешительных документов

Министерство цифровой трансформации открыло данные о декларативных и разрешительных документах из Реестра строительной деятельности, который заработал в начале июля в рамках реализации Единой государственной электронной системы в области градостроительства. Об этом в своем Facebook написал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он добавил, что уже опубликованы данные более 27 тысяч декларативных и разрешительных документов. По словам Федорова, в новом реестре данных расширен перечень полей, где указана информация, ранее доступная только на бумаге, а также размещены уникальные идентификаторы, которые привязывают к объекту строительства все разрешительные документы. Кроме этого, все данные опубликованы с координатами, что позволяет с точностью выявить объект строительства.

По словам министра, вся информация является актуальной, структурированной и защищенной от несанкционированных изменений. Данные еженедельно публикуются в текстовом формате Json.

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Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о спецоперации, которую провели, чтобы забрать под контроль строительный реестр.

Как сообщали ранее, Министерство цифровой трансформации Украины обнародовало на государственном веб-портале открытых данных единый Реестр разрешительных документов в сфере строительства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Добавим, Кабинет министров Украины принял проект постановления о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.