Мінцифри и НБУ запустят учебный курс о финансах на портале "Дія"

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Курс направлен на повышение финансовой грамотности граждан

Министерство цифровой трансформации и Национальный банк Украины подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которой они, в частности, запустят учебный курс для украинцев на портале "Дія". Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Запустим учебный курс для украинцев на портале "Дія". Простым языком расскажем все про платежные карты, платежи с помощью смартфона и "умного" часов, кредитные лимиты и безопасность расчетов в Интернете. Шаг для повышения финансовой грамотности украинцев", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Нацбанк и Минцифры будут работать над "тотальным переводом в безнал расчетов в госсекторе".

"Меморандум поможет, в том числе, усовершенствовать систему верификации и идентификации граждан и бизнеса, а также упростить имеющиеся для этого механизмы и создать более современные. В частности, это касается е-резидентства. Этот инструмент даст возможность иностранцам официально вести бизнес в Украине дистанционно.

Также мы будем вместе развивать инструменты, которые позволят распространить практику дистанционного заключения соглашений в финансовой сфере", - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее в Национальном банке Украины рассказали, что для отсрочку уплаты за кредит на время карантина, необходимо обратиться с соответствующим запросом в банк.