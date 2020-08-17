Митрополит Антоний: Синод УПЦ инициирует проведение форума "Люди мира" для установления мира на Донбассе
Священный синод Украинской Православной Церкви, который состоялся 17 августа 2020 года, принял решение обратиться к обществу о проведении в Украине международного гражданского форума "Люди мира". Об этом сообщил митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич), постоянный член Священного синода, управляющий делами Украинской Православной Церкви, в эфире телеканала "112 Украина".
"Поддерживая все усилия и новые договоренности сторон конфликта о всеобъемлющем прекращении огня, Украинская Православная Церковь обращается к гражданам Украины и мира, общественным, гуманитарным украинским и международным организациям, представляющим гражданское общество, которые не являются политическими и государственными институтами, и инициирует проведение международного гражданского форума "Люди мира", способного стать эффективной диалоговой платформой, которая сгенерирует содержание для разработки и реализации программы действий по прекращению конфликта и восстановления мирной жизни людей на Донбассе и востоке Украины. Конфликт на Донбассе и востоке Украины сложный по содержанию и пришел не только к людям, которые там проживают, но и к гражданам всей Украины", – сказал он.
Митрополит отметил, что этот конфликт является частью планетарных процессов и тем самым влияет на людей, представляющих международное сообщество.
"Именно поэтому Священный синод Украинской Православной Церкви приглашает к дискуссии и участию в форуме как мирных граждан, проживающих в зоне конфликта на Донбассе, так и влиятельных профессиональных людей, проживающих в разных местах Украины и странах мира. Это люди, получившие всенародное признание своей жизнью и личными достижениями, люди, утверждающие вечные общечеловеческие ценности независимо от национальной и конфессиональной принадлежности и способные на разработку и реализацию программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни людей на Донбассе и востоке Украины", – добавил он.