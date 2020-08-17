Митрополит Антоний: Синод УПЦ инициирует проведение форума "Люди мира" для установления мира на Донбассе

Митрополит Антоний (Паканич) Фото из открытых источников

Священный синод Украинской Православной Церкви, который состоялся 17 августа 2020 года, принял решение обратиться к обществу о проведении в Украине международного гражданского форума "Люди мира". Об этом сообщил митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич), постоянный член Священного синода, управляющий делами Украинской Православной Церкви, в эфире телеканала "112 Украина".

"Поддерживая все усилия и новые договоренности сторон конфликта о всеобъемлющем прекращении огня, Украинская Православная Церковь обращается к гражданам Украины и мира, общественным, гуманитарным украинским и международным организациям, представляющим гражданское общество, которые не являются политическими и государственными институтами, и инициирует проведение международного гражданского форума "Люди мира", способного стать эффективной диалоговой платформой, которая сгенерирует содержание для разработки и реализации программы действий по прекращению конфликта и восстановления мирной жизни людей на Донбассе и востоке Украины. Конфликт на Донбассе и востоке Украины сложный по содержанию и пришел не только к людям, которые там проживают, но и к гражданам всей Украины", – сказал он.

Митрополит отметил, что этот конфликт является частью планетарных процессов и тем самым влияет на людей, представляющих международное сообщество.

"Именно поэтому Священный синод Украинской Православной Церкви приглашает к дискуссии и участию в форуме как мирных граждан, проживающих в зоне конфликта на Донбассе, так и влиятельных профессиональных людей, проживающих в разных местах Украины и странах мира. Это люди, получившие всенародное признание своей жизнью и личными достижениями, люди, утверждающие вечные общечеловеческие ценности независимо от национальной и конфессиональной принадлежности и способные на разработку и реализацию программы действий по прекращению конфликта и восстановлению мирной жизни людей на Донбассе и востоке Украины", – добавил он.