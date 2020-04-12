Митрополит Антоний (Паканич) о празднике Входа Господня в Иерусалим и способе выживания в трудные времена

Митрополит Антоний (Паканич) Фото из открытых источников

Во время торжественного Входа Господнего в Иерусалим Бог явил людям Свое величие и славу. Явил Свою волю.

Этот великий и светлый день стал днем признания народом Христа как Царя, сына Давидова.

Бог открылся перед людьми, чтобы люди пришли к Нему и обрели себя. Обретение наше – в отдаче себя в руки Божии.

Чем больше человек принадлежит Богу, тем больше он обретает себя, тем полнее его личность. Нет личности вне Бога. Только Господь оживляет наши таланты, способности, меняет характер. Он дает вдохновение и руководит нашим творчеством.

Принадлежать Богу – значит облечься во Христа, значит предстоять перед Ним непрерывно, значит держать постоянно Его образ перед глазами. И сегодня это самый важный момент.

Если хотите, предстояние перед Богом – условие выживания в современном мире. Научившись жить по совести, по евангелькому закону, научившись предстоять перед Богом ежесекундно, нам не надо будет прятаться больше ни от кого. Не будет страшен никакой возможный контроль извне, потому что мы полностью открыты перед Богом, мы привыкли, что Он все ведает и нам нечего скрывать: ни поступков, ни слов, ни помыслов. Они все устремлены к Нему. Он занимает все наши мысли.

Предстояние перед Богом – прекрасный самоконтроль и духовное упражнение. Чем больше мы будем открываться перед Богом, тем легче и прекрасней станет наша жизнь. Человека съедают страхи. Страх, что кто-то узнает его тайны или подумает о нем не так, страх, что неверно поймут, недооценят или унизят, увидят, что внутри он не такой, каким выдает себя. Предстояние перед Богом разрушает все страхи.

Мы вручаем себя целительной силе Спасителя, которая и преображает нас.

Мы ничто без Бога. И если нам прикажут предать Его, мы предадим, если Господь не даст нам силы противостоять этому. Лучший из людей, апостол Петр, видел все чудеса собственными глазами и отрекся.

Настало время настоящей жизни со Христом. Тот, кто не вручит себя в Его заботливые руки, не придет к Богообщению, рискует выпасть из Божественного потока, который единственый спасает, дарит силу и защищает.

Предстанем же сегодня пред Господом с праздничными ветвями и зажженными верой душами, вспомним, что торжественный Вход Царя Славы был началом пути на вольные страдания.

Мы встречаем Господа и приветствуем Его как победителя ада и смерти. Впереди – радость Святой Пасхи.

Он спешит навстречу со смертью, чтобы мы жили вечно.

"Благословен грядый во имя Господне!"