Митинги ФЛП: Во время столкновений пострадали около 40 правоохранителей и участница акции протеста

Акция протеста ФЛП на Майдане Независимости Национальная полиция Украины

В настоящее время протестующих стало меньше

Вследствии стычек между предпринимателями, протестующими в центре Киева, и правоохранителями пострадала женщина – участница акции протеста – со Львова, травмы получили около 40 силовиков.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Сергей Гильди.

Как проинформировал корреспондент, в настоящее время количество протестующих – физических лиц-предпринимателей – на Майдане Независимости уменьшилось, столкновения участников акции с правоохранителями прекратились. По данным организаторов, сейчас там находятся около 2 тысяч митингующих. Корреспондент обратил внимание на большое количество правоохранителей, которые обеспечивают общественный порядок в центре Киева.

Сергей Гильди рассказал, что ранее, когда протестующие пытались обустроить палатки на площади, правоохранители, применяя слезоточивый газ и шумовые гранаты, оттеснили участников акции протеста и разобрали палаточный городок.

"Пострадала, как говорят митингующие, одна женщина из Львова, у нее травма глаза. Ее забрала скорая помощь. Кроме того, сообщали, что около 40 правоохранителей в результате столкновений также были ранены, им оказали медицинскую помощь", – отметил корреспондент.

Напомним, в Киеве 15 декабря возле Верховной Рады Украины и других органов государственной власти начались акции протеста. В связи с этим правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале.

Как сообщали, представители движения "SaveФОП", митинговавшие под Верховной Радой, пытались установить палатки на Майдане Независимости, полиция ограничила движение на улице Крещатик.