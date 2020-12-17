Митинги ФЛП в центре Киева: Протестующие жалуются на ловушки правоохранителей

Протесты ФЛП Скриншот из видео

Люди заявляют о воровстве

В центре Киева продолжаются митинги физических лиц-предпринимателей, сегодня на Майдане протестуют около полтысячи предпринимателей. Люди находятся на акции протеста по очереди, ведь погода не способствует тому, чтобы долго находиться под открытым небом. Впрочем, есть и такие протестующие, которые находятся на митинге круглосуточно.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондент Елизавета Будас.

Участница акции протеста Оксана пожаловалась, что правоохранители постоянно устраивают какие-то ловушки для митингующих. В частности, участники акции не смогли установить туалеты. Кроме того, не имеют возможности обеспечить себя горячими напитками.

"Было воровство со стороны правоохранительных органов, были даже некоторые столкновения. И было воровство – уносили все палатки и даже продукты питания. Мы охраняли генераторы, генераторы не унесли, они находятся сейчас здесь, ребята их охраняют, потому что, действительно, люди стоят не только днем, они стоят и ночью. Они борются за свои права, они хотят нормально работать, они хотят кормить свои семьи, они хотят давать работу своим работникам и платить им заработную плату", – отметила участница акции протеста.

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Напомним, недавно народные депутаты проголосовали за законопроект №4429, который предусматривает помощь физическим лицам-предпринимателям во время локдауна – выплату по 8 тысяч гривен единовременного пособия.

Кто имеет право на выплаты от государства и как получить компенсацию – читайте в материале.

Впоследствии министр развития экономики Игорь Петрашко сообщил, что физические лица-предприниматели и застрахованные наемные работники, которые подали заявки на получение компенсаций, начнут получать выплаты с 21 декабря.