Митинг ФЛП в Киеве сменит локацию: Киевлян предупреждают о вероятных пробках

Митинг ФЛП Скриншот из видео

Колонна из нескольких тысяч митингующих будет двигаться по улицам столицы более двух с половиной часов

В центре Киева продолжается масштабная акция протеста – физические лица-предприниматели требуют от власти прислушаться к их требованиям.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщила корреспондент Валерия Бабич.

Как сообщила корреспондент, митингующие, которые сейчас громко протестуют на Майдане Независимости, намерены пойти к зданию Офиса президента Украины, а после того – к дворцу "Украина", где сегодня актеры "95-го Квартала" будут давать концерт.

Валерия Бабич обратила внимание на то, что пешее шествие к этой локации займет не менее двух с половиной часов. Корреспондент добавила, что протестующих в центре столицы сейчас около 10 тысяч, на "налоговом Майдане" присутствуют представители из разных уголков Украины.

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"Можете представить - два с половиной часа будет по улицам идти такая колонна людей!" - подчеркнула Валерия Бабич.

Как сообщали, физические лица-предприниматели недовольны тем, что правительство запланировало локдаун с 8 по 24 января 2021 года. Также они выступают против намерений ужесточить налоговую политику и ввести кассовые аппараты для большинства категорий физических лиц – предпринимателей.

Напомним, Верховная Рада 1 декабря после многочисленных акций уже одобрила компромиссный проект закона, который отложил введение РРО (регистраторов расчетных операций) до 2022 года, хотя он должен был вступить в силу уже в 2021-м. Но, по мнению протестующих, этого недостаточно.