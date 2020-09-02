Митинг "АвтоЕвроСилы" возле Рады: Участники требуют уменьшить стоимость растаможки автомобилей

АвтоЄвроСила Фото из открытых источников

МВД усилило охрану в правительственном квартале

Возле Верховной рады митингуют учасники ОО "АвтоЕвроСилы". Они требуют смягчить условия растаможки автомобилей. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

В правительственном квартале от здания Кабмина до гостиницы "Киев" находятся около сотни автомобилей на иностранной регистрации.

"Несколько сотен автомобилистов требуют от депутатов принять ряд законопроектов, которые смягчают условия легализации автомобилей на иностранной регистрации и упрощают таможенное оформление", - говорится в сообщении.

Председатель ОО "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич заявил, что его команда написала уже 10 законопроектов.

"На сегодняшний день в ВР есть крайний законопроект, который сегодня регламентирует европейскую стратегии. Мы ее начинали разрабатывать в Министерстве инфраструктуры, уже шли в комитет. Беспрецедентным случаем сегодня является, что 19 членов Комитета налоговой и таможенной политики являются соавторами этого закона, они поставили свои подписи, и снова что-то произошло. Мы видим, что этот процесс затягивается настолько нелепо, что мы не понимаем, что происходит", - сказал Олег Ярошевич.

Ярошевич считает, что в Украине есть около 1,5 млн нерастаможенных автомобилей, хотя по данным Таможенной службы Украины их 750 тыс.

"Это действительно огромное количество. Если в бюджет Украины сейчас придет 40 млрд грн, которые можно будет использовать на какие-то дела, необходимые для Украины ... Мы понимаем, что почти все они стоят на площадках и ожидают. На сегодняшний день, чтобы растаможить авто нужно заплатить 300% от его стоимости. Такой цены нет нигде в мире", - сказал Олег Ярошевич.

"Євробляхери" требуют уменьшить стоимость растаможки до 30% от стоимости автомобиля. Они утверждают, что будут бороться за люстрацию нардепов, если с их стороны не будет никаких действий.

"PavlovskyNEWS" сообщает, что участники митинга перекрыли все подъезды, за которые нардепы могут попасть в Верховную Раду. Они бьют палками и ждут парламентариев.

Министерство внутренних дел усилило охрану в правительственном квартале. За порядком следят полицейские и нацгвардейцы.

"Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что организаторы акции привлекли большое количество автомобилей, возможно ограничение дорожного движения отдельными улицами в центре столицы.

Как известно, "евробляхеры" уже не впервые митингуют под зданием Верховной Рады и требуют, чтобы нардепы уменьшили стоимость растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.

Напомним, Верховная Рада 8 ноября 2018 года ввела новый принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз автомобиля из-за границы и увеличила штрафы за нерастаможенные автомобили. Закон о растаможке авто на еврономерах вступил в силу 25 ноября 2018 года.

Льготный период растаможивания "евроблях" закончился 22 февраля.

С 24 мая те, кто вовремя не растаможил "евробляху", должны были платить штраф в размере 170 тыс. грн. Но парламент отсрочил начало применения санкций на 90 дней.