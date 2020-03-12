Мирно, но громко: Под Львовской ОГА протестуют жители сел

Акция крестьян в Львове Фото - скриншот

Люди против присоединения их населенных пунктов до города

Под зданием Львовской ОГА протестуют жители сел – люди не хотят, чтобы их населенные пункты присоединяли к городу.

Трансляцию вел телеканал ZIK.

Как сообщила корреспондентка Наталья Пиртик, жители сел Басовка, Годовица и Сокильники вышли на акцию протеста, поскольку протестуют против присоединения их населенных пунктов к городу.

"За последние 10 лет Львов не помогал нам в развитии дорог, развития канализации, водопровода и так далее. Мы своими силами на сегодня строим Дом культуры, садик, строим школу на 660 детей", – отметил один из протестующих, житель села Сокильники.

Активисты митингуют под стенами ОГА уже второй месяц. Протестующие установили палатку и принесли шины.

"Наша община является юридически образованной от 3 декабря 2019 года. Мы подали 3 декабря ходатайство о назначении первых выборов в ОТГ. Они состоятся в октябре, когда будут проходить местные выборы, но нашу общину до сих пор не вносят в перспективный план. Мы в 5 наиболее экономически состоятельных общин, мы имеем границы, разделенные со Львовом, юридически", – отметила жительница села Сокильники Ульяна Солонюк.

Активисты говорят, что акция мирная и предупредительная.

Как сообщалось, политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман считает, что для того, чтобы снять волну протестов, чтобы просмотреть вынесения закона о земле, власти ввели карантин.