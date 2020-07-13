Мир не вернется к нормальной жизни в ближайшем будущем, - ВОЗ

Тедрос Аданом Гебреисус Фото из открытых источников

ВОЗ заявляет про ухудшение ситуации с коронавирусом в мире

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. За минувшие сутки заразилось свыше 230 тыс. человек, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, который транслировала ВОЗ.

По его словам, 80% этих случаев было зарегистрировано в 10 странах. Причем, половина из всех выявленных случаев произошли в двух странах - США и Бразилии.

Сейчас ситуацию с коронавирусом в мире можно условно разделить на четыре сценария:

Страны, которые подготовились и быстро справились с первыми случаями коронавируса, и как результат - избежали больших вспышек. Сюда входят островные государства Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и некоторые страны Африки. Страны, в которых произошли вспышки, но их руководство взяло ситуацию под контроль, что позволяет сейчас постепенно открывать границы и восстанавливать экономические процессы. Сюда входят некоторые страны Европы. Страны, которые преодолели пик коронавируса, однако на этапе ослабление карантина там возникли новые вспышки заболеваний. Страны, в которых наблюдается интенсивная передача вируса. Это происходит по всей Америке, Южной Азии и в нескольких странах Африки.

По словам Гебреисуса, эпицентр коронавируса все еще находится в Южной и Северной Америке.

Глава ВОЗ считает, что слишком много стран движутся в неправильном направлении. И, несмотря на надежду на создание вакцины, необходимо сосредоточиться именно на использовании инструментов для подавления передачи вируса.

"Нам необходимо добиться устойчивой ситуации, когда мы будем иметь адекватный контроль над этим вирусом, не ограничивая полностью свою жизнь. Или прыгать от блокировки до блокировки; имеет чрезвычайно пагубное влияние на общество. В обозримом будущем возврата к прежней "нормальной" жизни не будет. Но есть дорожная карта к ситуации, когда мы можем контролировать болезнь и продолжать жить", - резюмировал Тедрос Аданом Гебреєсус.

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Ранее сообщалось, что 240 ученых направили ВОЗ открытое письмо, в котором призвали пересмотреть рекомендации относительно борьбы с коронавірусною инфекцией. По их мнению, существует вероятность перемещения коронавирус в воздухе в виде более мелких частиц, что позволяет вирусу проникать в организм человека во время дыхания.

в настоящее время Всемирная организация здравоохранения рассматривает доказательства возможности воздушной передачи коронавирус, который вызывает заболевание COVID-19. В ближайшее время организация представит доклад со всей известной информацией.