Мир не сможет достичь коллективной иммунизации от COVID-19 в 2021 году, - ВОЗ

Сумия Сваминатан Всемирная организация здравоохранения

Жители некоторых стран будут оставаться незащищенными от COVID-19

Мир не сможет достичь коллективной иммунизации от коронавируса в 2021 году. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

"Мы не сможем достичь коллективной иммунизации в 2021 году. В некоторых странах будут оставаться незащищенные люди. Поэтому меры должны соблюдаться в то время, как вакцинация проводится среди наиболее уязвимых людей, и мы начинаем охватывать другие слои населения", - заявила она.

При этом Сваминатан отметила, что не стоит забывать о мерах по предотвращению распространения COVID-19, которые необходимо будет соблюдать как минимум до конца года.

Ранее сообщалось, что коронавирусная болезнь COVID-19 может вызвать аутоиммунную реакцию, при которой иммунная система ошибочно будет атаковать организм человека. К таким выводам пришли ученые Йельского университета США.