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Мир на середине пути к завершению пандемии коронавируса, - ВОЗ

Ханс Клюге Фото из открытых источников

Обычно подобные вирусы развиваются примерно два года

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавирус. ВОЗ старается быть осторожным в прогнозах относительно развития ситуации с COVID-19. Об этом изданию "НВ" сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.

"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются примерно два года, поэтому мы пока что только на середине пути", - сказал он.

Клюге добавил, что организации сложно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поскольку она очень непредсказуема.

"Как только меры профилактики, локдауну и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться - и мы снова видим быстрый рост числа больных", - отметил директор Европейского бюро ВОЗ.

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Ранее сообщалось, что в Германии и Швейцарии зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании.

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