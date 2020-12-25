Мир на середине пути к завершению пандемии коронавируса, - ВОЗ
Обычно подобные вирусы развиваются примерно два года
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что мир еще далеко до завершения пандемии коронавирус. ВОЗ старается быть осторожным в прогнозах относительно развития ситуации с COVID-19. Об этом изданию "НВ" сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге.
"Есть общее знание о том, что подобные вирусы развиваются примерно два года, поэтому мы пока что только на середине пути", - сказал он.
Клюге добавил, что организации сложно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поскольку она очень непредсказуема.
"Как только меры профилактики, локдауну и усилий по контролю над вирусом активно применятся, он пойдет на спад. Стоит расслабиться - и мы снова видим быстрый рост числа больных", - отметил директор Европейского бюро ВОЗ.
Ранее сообщалось, что в Германии и Швейцарии зафиксировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании.