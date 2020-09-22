Мир движется к тому, что летом в Арктике вообще не будет льда, - ученые

Таяние льда произошло в результате повышения температуры в Сибири

По словам директора Центра Марка Серриза, это катастрофическое таяние льда произошло в результате повышения температуры в Сибири и масштабных лесных пожаров.

Он добавил, что сейчас мир движется по траектории, когда летом на Арктике вообще не будет льда.

"Быстрое исчезновение морского льда - отрезвляющий индикатор того, насколько близко наша планета движется вокруг водостока. По мере таяния Арктики океан будет поглощать больше тепла, и все мы будем в большей степени склонны к разрушительным последствиям климатических изменений", - заявила активистка Greenpeace Nordic Oceans Лаура Меллер в заявлении, опубликованном с корабля, стоящего на краю морского льда.

По данным NSIDC, нынешний минимум морского льда в Арктике, по состоянию на 15 сентября, составил 3,74 квадратных километров.

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Ранее сообщалось, что ученые зафиксировали в Сибири новый температурный рекорд, свидетельствующий о том, что темпы потепление Арктики опережают предварительные расчеты на 80 лет.