Минздрав запустит новую программу медицинских гарантий: Кого она будет касаться

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

Пациентов с острым инфарктом миокарда ожидает увеличение государственной помощи

Министерство Здравоохранения планирует воплотить в жизнь новую программу медицинских гарантий. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинге.

"Готовится к запуску новая Программа медицинских гарантий, которая стартует с 1 апреля 2021 года. За оказание медицинской помощи пациенту при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях с проведением стентирования государство возместит 32 299 грн (в апреле 2020 года финансирование составило примерно 16 000 грн)", - отметил он.

По словам Степанова, также к приоритетным услугам отнесли оказание медицинской помощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях.

"В договорах о реимбурсации (Программа "Доступні ліки") расширяется перечень лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний", - добавил он.

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Напомним, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал причину снижения уровня заболеваемости на коронавирус в Украине. Он считает, что на такие позитивные изменения повлиял январский локдаун.