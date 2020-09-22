Минздрав закладывает в бюджет-2021 23,5 млрд гривен на первичную медицину

Глава Минздрава Максим Степанов УНН

По словам министра, в следующем году декларацию с семейным врачом заключат 31,8 млн украинцев

В бюджетном запросе на 2021 год заложено на первичную медицину 23,5 млрд гривен. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

В частности, тариф будет составлять 710,37 грн – это базовая ставка, которая учитывает рост индекса потребительских цен за 2019-2021 годы.

"Минздрав сделал реальные расчеты минимума, необходимого для функционирования медицины в Украине, и представило предложение относительно бюджета на следующий год в размере 296 млрд грн. Из них на первичную медицину заложено 23,5 млрд грн. Расчеты проводились, исходя из реальной стоимости услуг, заработной платы медицинских работников", - сказал Степанов.

По словам министра, планируется, что в следующем году декларацию с семейным врачом заключат 31,8 млн украинцев.

Напомним, 18 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко во время заседания парламента представил нардепам проект государственного бюджета на 2021 год. В частности, он предусматривает рост экономики на уровне 4,6% и инфляцию в 7,3%.

Кроме этого, доходы в государственном бюджете на следующий год планируются на уровне 1071 млрд грн (+92,3 млрд грн до плана 2020 года), а расходы – на уровне 1350 млрд грн.