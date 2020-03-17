Минздрав зафиксировал внутри страны четыре случая передачи коронавируса COVID-19

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Эти случаи не связаны с путешествиями

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксировано четыре случая передачи COVID-19 внутри страны. Об этом он рассказал во время внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, которое транслировал телеканал ZIK.

"К сожалению, мы имеем в Украине 7 зарегистрированных случаев коронавирусной болезни, из них 4 связаны с передачей данного вируса внутри страны. Они не связаны с путешествиями, поэтому мы, как Минздрав, меняем алгоритмы диагностики выявления случаев больных коронавирусной инфекцией", - сказал Ляшко.

По его словам, в настоящее время более 180 тысяч зарегистрированных случаев COVID-19. Значительный рост новых случаев заболевания за пределами КНР наблюдается с 27 февраля. Распространение происходит в более 100 странах мира.

Напомним, накануне сообщалось, что в Киеве официально подтвердили первые два случая заражения коронавирусом COVID-19 .

В тот же день в Черновицкой области скончалась местная жительница, которую госпитализировали в больницу с подозрением на коронавирус. Отмечается, что смерть наступила вследствие тяжелой сопутствующей неврологической патологии.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский требует от правительства закрыть в Киеве метрополитен и межобластное сообщение .