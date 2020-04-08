Минздрав: За сутки в Украине от коронавируса умерли 7 человек, показатель летальности составляет 3,1%

Главный санитарный врач Виктор Ляшко Правительственный портал

На данный момент в учреждениях здравоохранения находится 757 человек

В течение последних суток от COVID-19 в Украине умерли 7 человек. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"За минувшие сутки, к сожалению, умерли семь человек, из них четверо – в Ивано-Франковской области. Возраст умерших – 71, 82, 72 года, 69-ть. Два человека – до 60-ти лет, это 51 год и 58. В городе Киев умер мужчина – 35 лет.

Всего с начала эпидемии на территории Украины было обнаружено 7205 лиц с подозрением на COVID-19 и с начала эпидемии зарегистрировано и лабораторно подтверждено уже новых 1668 случаев коронавирусной болезни. Чаще всего болеют люди в возрасте от 50 лет. Среди них доля заболевших людей значительно больше и превышает 50% от всех заболевших на территории нашей страны", - сказал Ляшко.

Заместитель министра отметил, что сейчас в учреждениях здравоохранения находится 757 человек, из них 37 - дети, 33 - в критическом состоянии. На амбулаторном лечении находятся 824 человека.

"Показатель летальности в Украине составляет на сегодня 3,1%. Если мы сравниваем с другими странами нашего европейского региона, то мы увидим, что в Испании сегодня показатель летальности составляет 9,9%, в Италии – 12,6%, притом что в Италии в последние дни отмечают снижение количества случаев коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.