live
Новости » Общество Читати новину українською

Минздрав ввел модуль иммунизации: Что это значит

Иллюстративное фото

Модуль позволит хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате

Министерство здравоохранения Украины ввело модуль иммунизации населения. Он использует в себе все необходимые международные стандарты хранения данных о COVID-вакцинацию. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер во время брифинга, передает ZIK.

"Для того, чтобы в будущем, когда пациент обратится к врачу, чтобы понимать, что он был вакцинирован электронная система лучше всего для этого подходит. Для этого нами разработан модуль иммунизации", - сказал Кучер.

Он добавил, что этот модуль позволяет хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате.

"Врач может внести информацию о типе вакцины, дозировка, причины проведения или непроведения вакцинации... Медицинскому персоналу не надо будет учиться и использовать новое программное средство и что-то придумывать. Это будет реализовано в том функционале медицинской информационной системы, которая представлена в учреждении", - рассказал замминистра.

Новости по теме: Мир не сможет достичь коллективной иммунизации от COVID-19 в 2021 году, - ВОЗ

Напомним, ранее замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав запустит сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию против коронавируса для групп риска в соответствии с этапами кампании.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

США при правлении Байдена будут более активными в урегулировании конфликта в Украине, - Маас США могут снять санкции с "Северного потока-2", если газовый контракт Украины и РФ будет пересмотрен, - СМИ В Украину экстрадировали из Дании главаря житомирской банды наркодельцов В Украине 49 млрд долл. иностранного капитала, объем инвестиций сокращается, – Совет НБУ
Loading...

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
LIVE | Спецэфир: Закрытие телеканалов ZIK,
Спецэфир: закрытие телеканалов NEWSONE, ZIK и 112 Украина
Скандальный эфир | Тарифы. Коалиция в Раде. Языковые конфликты | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу