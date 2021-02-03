Минздрав ввел модуль иммунизации: Что это значит

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Модуль позволит хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате

Министерство здравоохранения Украины ввело модуль иммунизации населения. Он использует в себе все необходимые международные стандарты хранения данных о COVID-вакцинацию. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер во время брифинга, передает ZIK.

"Для того, чтобы в будущем, когда пациент обратится к врачу, чтобы понимать, что он был вакцинирован электронная система лучше всего для этого подходит. Для этого нами разработан модуль иммунизации", - сказал Кучер.

Он добавил, что этот модуль позволяет хранить информацию о проведенной иммунизации в удобном формате.

"Врач может внести информацию о типе вакцины, дозировка, причины проведения или непроведения вакцинации... Медицинскому персоналу не надо будет учиться и использовать новое программное средство и что-то придумывать. Это будет реализовано в том функционале медицинской информационной системы, которая представлена в учреждении", - рассказал замминистра.

Напомним, ранее замглавы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав запустит сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию против коронавируса для групп риска в соответствии с этапами кампании.