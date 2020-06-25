Минздрав внес новый препарат в протокол лечения СOVID-19

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Минздрав принял решение о внесении препарата "Дексаметазон" в клинический протокол

Министерство здравоохранения Украины обновило протокол лечения COVID-19 и утвердило новое лекарственное средство, которое можно использовать при коронавирусной инфекции. Это препарат "Дексаметазон" из группы кортикостероидных гормонов, сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

"Вчера под моим председательством состоялось заседание рабочей группы с ведущими специалистами страны по обновлению стандартов оказания медицинской помощи при COVID-19. В частности, был рассмотрен вопрос о внесении дополнительных лекарственных средств, то есть расширение протокола, которое основывается на нашем опыте, на клинических испытаниях других стран.

Например, было принято решение о внесении препарата "Дексаметазон" в наш клинический протокол – каким образом лечить, как применять", – рассказал министр.

Дексаметазон – это стероидный препарат, который используется с 1960-х годов как противовоспалительное средство, а также при лечении некоторых видов рака.

Согласно исследованиям иностранных ученых, для тех, кто находился на искусственной вентиляции легких, риски смерти снизились с 40% до 28%. У пациентов, которые нуждались в кислороде – с 25% до 20%.

В то же время, улучшений у пациентов, которые не находились в критическом состоянии, при лечении дексаметазоном не было.

Напомним, ранее британские ученые заявляли, что препарат "Дексаметазон" может спасти жизнь пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19.