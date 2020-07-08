Минздрав ведет переговоры о закупке Ремдесивира для лечения COVID-19

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Ремдесивир включен украинскими специалистами в протокол лечения COVID-19

Министерство здравоохранения ведет переговоры о возможности закупки препарата Ремдесивир в количестве, достаточном для лечения от COVID-19 8 тыс. пациентов. Об этом брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укрінформ.

"Мы уже провели определенные переговоры с компаниями, которые получили лицензию от компании Gilead (американская фармацевтическая компания, производитель препарата Ремдесивір). Рассчитываем на закупку этого лекарственного средства. Предварительно есть договоренность о закупке его в количестве, рассчитанном на лечение до 8 тыс. пациентов. Сейчас проводим согласования, переговоры. Это лекарственное средство, которое эффективно может использоваться при лечении коронавирусной болезни", - сказал Степанов.

Он отметил, что Ремдесивир включен украинскими специалистами в протокол лечения COVID-19.

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Напомним, Европейская комиссия дала условное разрешение на продажа лекарственного средства "Ремдесивір", сделав его первым лекарственным средством, разрешенным на уровне ЕС для лечения коронавируса.