Минздрав: В Украине заболеваемость пневмонией увеличилась в пять раз

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Министр здравоохранения призвал граждан соблюдать основные правила безопасности, чтобы обезопасить себя от болезней

В Украине в течение прошлой недели диагностировали 22 400 случаев пневмонии, что примерно в пять раз больше, чем за аналогичный период в июле. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 12 октября, который транслировал телеканал ZIK.

"У нас существенно увеличилось количество людей с пневмониями, тех, у которых диагностирована соответственно пневмония. За прошедшую неделю это 22 400 человек. Для понимания, например, неделю с 13 по 19 июля у нас в целом было 4234", — отметил министр.

Так, сейчас количество новых случаев пневмонии за неделю превышает июльский показатель более чем в пять раз. Кроме этого, значительно возросло количество госпитализаций и больных коронавирусом. По словам Степанова, чтобы остановить дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, гражданам необходимо соблюдать основные правила безопасности.

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"Для того, чтобы остановить распространение коронавирусной болезни, чтобы остановить рост количества людей, которые госпитализируются, нам очень необходимо соблюдать правила новой реальности, которых мы просто обязаны придерживаться", — добавил Максим Степанов.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 октября, в Украине лабораторно подтвердили 4420 новых случаев коронавируса COVID-19, а общее количество заболевших возросло до 265 454 человек.

Ранее Максим Степанов сообщал, что в украинских больницах находятся примерно 19 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19, а в четырех областях больничные койки заполнены больными с коронавирусом более чем на 70 процентов.