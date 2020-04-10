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Минздрав: В Украине будут тестировать на коронавирус все случаи пневмонии

Этим лицам будут проводить тесты ПРЛ-методом

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

 Укринформ

Министерство здравоохранения Украины начало тестировать на коронавирус методом ПЦР  всех больных, которым поставлен диагноз пневмония. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

Как отмечается, кроме лиц с пневмонией, ПРЛ-тесты также будут делать всем контактным лицам больных COVID-19 и всем людям, которые вернулись из-за границы до появления симптомов коронавирусной болезни. 

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. 

Относительно общей картины в мире, то по состоянию на утро 10 апреля количество больных на коронавирус COVID-19 выросло до 1 601 018 человек. 

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