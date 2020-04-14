Минздрав: В Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19
За последние сутки зафиксировано 270 новых случаев заражения
С начала распространения коронавирусной инфекции в Украине, зафиксировано 3 372 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3 372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев", - говорится в сообщении.
Коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 200 случаев;
Волынская область — 80 случаев;
Днепропетровская область — 71 случай;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 112 случаев;
Закарпатская область — 99 случаев;
Запорожская область — 89 случаев;
Ивано-Франковская область — 332 случая;
Кировоградская область — 144 случая;
г. Киев — 551 случай;
Киевская область — 224 случая;
Львовская область — 136 случаев;
Луганская область — 3 случаи;
Николаевская область — 5 случаев;
Одесская область — 69 случаев;
Полтавская область — 26 случаев;
Ровенская область — 134 случая;
Сумская область — 74 случая;
Тернопольская область — 280 случаев;
Харьковская область — 14 случаев;
Херсонская область — 34 случая;
Хмельницкая область — 22 случая;
Черновицкая область — 546 случаев;
Черкасская область — 105 случаев;
Черниговская область — 10 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что препарат "Плаквенил", который может помогать при лечении коронавирус, будет введен в перечень медицинских средств, которые идут по программе "Доступные лекарства".