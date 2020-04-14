Минздрав: В Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19

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За последние сутки зафиксировано 270 новых случаев заражения

С начала распространения коронавирусной инфекции в Украине, зафиксировано 3 372 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3 372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев", - говорится в сообщении.



Коронавирусная болезнь выявлена:



Винницкая область — 200 случаев;

Волынская область — 80 случаев;

Днепропетровская область — 71 случай;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 112 случаев;

Закарпатская область — 99 случаев;

Запорожская область — 89 случаев;

Ивано-Франковская область — 332 случая;

Кировоградская область — 144 случая;

г. Киев — 551 случай;

Киевская область — 224 случая;

Львовская область — 136 случаев;

Луганская область — 3 случаи;

Николаевская область — 5 случаев;

Одесская область — 69 случаев;

Полтавская область — 26 случаев;

Ровенская область — 134 случая;

Сумская область — 74 случая;

Тернопольская область — 280 случаев;

Харьковская область — 14 случаев;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 22 случая;

Черновицкая область — 546 случаев;

Черкасская область — 105 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что препарат "Плаквенил", который может помогать при лечении коронавирус, будет введен в перечень медицинских средств, которые идут по программе "Доступные лекарства".