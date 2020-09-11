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Минздрав Украины обновил список стран красной зоны: Что изменилось

Фото из открытых источников

В зеленую зону добавили Румынию

Министерство здравоохранения обновило список государств со значительным распространением  коронавирусной болезни COVID-19 - стран красной"зоны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 11 сентября к красной зоне относятся США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория, Хорватия, Босния и Герцоговина.

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Что касается зеленой зоны, то в эту группу попали Россия, Нидерланды, Австрия, Швейцария, Великобритания, Польша, Венгрия, Чехия, Канада, Германия, Литва, Беларусь, Греция, Португалия, Венгрия, Дания, Италия, Грузия и Египет.

Следует заметить, что на прошлой неделе Румыния была еще в красной зоне, однако сейчас ее добавили в зеленую.

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Напомним, накануне Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила новое эпидемическое зонирование в связи с распространением коронавируса COVID-19

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