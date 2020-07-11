Минздрав: Украина тестирует четыре препарата против COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов УНН

Речь идет о препаратах "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен"

В субботу, 11 июля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине проходят клинические испытания четырех лекарственных средств для лечения коронавирусной болезни COVID-19. Об этом глава Минздрава сообщил на ежедневном брифинге, который транслировал телеканал ZIK.

"Сейчас у нас зарегистрировано 4 клинические испытания до 4 лекарственных средств. Это "Амизон", "Амиксин", "Корвитин" и "Биовен". Они все проходят стадии клинических испытаний, некоторые уже находятся на завершающей стадии", – заверил Максим Степанов.

По его словам, соответствующие выводы относительно эффективности препаратов будут сделаны сразу после получения результатов испытания.

Также Степанов отметил, что по состоянию на 11 июля в мире не существует вакцины от коронавируса, однако Украина следит за всеми испытаниями в мире.

В частности, о планах изготовить такой препарат недавно заявила шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca. После чего был создан альянс между четырьмя странами (Германия, Франция, Италия и Нидерланды) и сделан предзаказ вакцины.

Украинский министр добавил, что Украина обращалась к этим странам с просьбой, чтобы в случае появления вакцины быть в приоритете ее получения.

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Напомним, по последним данным ВОЗ, в мире сейчас проводят тестирование на людях 17 потенциальных вакцин от коронавируса COVID-19. Наиболее перспективным считают препарат из Оксфорда.