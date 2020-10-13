Минздрав рекомендует продлить карантин в Украине до 31 декабря

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Предложение будет внесено на сегодняшнем заседании Кабмина

На заседании Кабинета министров 13 октября Министерство здравоохранения предложит продлить карантин в Украине до 31 декабря из-за роста количества случаев коронавируса. Об этом заявил главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко, передает "Громадське радіо".

По его словам, высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября до 15 ноября с рекомендацией выезда студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки, и тех, кто приехал с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

"Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где мы выступали с министром образования, 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 до 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием", — сказал он.

Также будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22:00.

Напомним, Виктор Ляшко также заверил, что Минздрав ищет возможности, как и где перепрофилировать заведения для борьбы с коронавирусом. Больницы ведомственных служб, в частности МВД и СБУ, является потенциальным резервом коек, которые могут разворачивать.