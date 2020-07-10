Минздрав рекомендовал закрыть несколько пляжей в Украине

Закрыть пляжи необходимо в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях, а также в городе Киев

На некоторых пляжах Украины обнаружили отклонения показателей качества воды, в результате чего рекомендуется закрыть эти пляжи. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Согласно сообщению, в этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 178 речных пляжах.

ЦОЗ опубликовал перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды и соответствующие рекомендации:

В Донецкой области отклонение от стандарта обнаружено: городской пляж в районе гостиницы "Турист" г. Мариуполь . В пробах воды с общественного пляжа пгт. Ялта выделено v. Parahaemolуtісus. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

отклонение от стандарта обнаружено: городской пляж в районе гостиницы "Турист" . В пробах воды с общественного пляжа пгт. Ялта выделено v. Parahaemolуtісus. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования. В Запорожской области отклонение от стандарта обнаружено:

- пляж "Центральный - левая сторона" . г. Запорожье,

- городской пляж "Солнечный" . г. Энергодар,

- пляж "Правый берег" . г. Запорожье,

- пляж г. Энергодар .

Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

отклонение от стандарта обнаружено: . г. Запорожье, . г. Энергодар, . г. Запорожье, . Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования. В Николаевской области отклонение от стандарта обнаружено в пробах морской воды:

- городской пляж "Чайка" в г. Николаев,

- пляж "Стрелка" в г. Николаев,

- пляж в г. Первомайск,

- пляж "Прибой" в г. Николаев.

Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

отклонение от стандарта обнаружено в пробах морской воды: - городской в г. Николаев, - в г. Николаев, - пляж в г. Первомайск, - в г. Николаев. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования. В Одесской области отклонение от стандарта обнаружено: пляж г. Одесса - "Аркадия" "Дельфин" , 13 и 16 станции Большого Фонтана, пляж г. Одесса. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

отклонение от стандарта обнаружено: пляж г. Одесса - , 13 и 16 станции Большого Фонтана, пляж г. Одесса. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования. В Херсонской области отклонение от стандарта выявлено в одной пробе речной воды пляжа г. Новая Каховка. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

отклонение от стандарта выявлено в одной пробе речной воды пляжа г. Новая Каховка. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования. В городе Киев отклонение от стандарта обнаружено:

- "Пуща-Водица",

- пляж "Вербный",

- "Пуща-Водица"/5-7 линия/ на р. Горенка.

Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

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