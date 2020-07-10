Минздрав рекомендовал закрыть несколько пляжей в Украине
Закрыть пляжи необходимо в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях, а также в городе Киев
На некоторых пляжах Украины обнаружили отклонения показателей качества воды, в результате чего рекомендуется закрыть эти пляжи. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Согласно сообщению, в этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 178 речных пляжах.
ЦОЗ опубликовал перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды и соответствующие рекомендации:
- В Донецкой области отклонение от стандарта обнаружено: городской пляж в районе гостиницы "Турист" г. Мариуполь. В пробах воды с общественного пляжа пгт. Ялта выделено v. Parahaemolуtісus. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.
- В Запорожской области отклонение от стандарта обнаружено:
- пляж "Центральный - левая сторона". г. Запорожье,
- городской пляж "Солнечный". г. Энергодар,
- пляж "Правый берег". г. Запорожье,
- пляж г. Энергодар.
Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.
- В Николаевской области отклонение от стандарта обнаружено в пробах морской воды:
- городской пляж "Чайка" в г. Николаев,
- пляж "Стрелка" в г. Николаев,
- пляж в г. Первомайск,
- пляж "Прибой" в г. Николаев.
Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.
- В Одесской области отклонение от стандарта обнаружено: пляж г. Одесса - "Аркадия" "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, пляж г. Одесса. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.
- В Херсонской области отклонение от стандарта выявлено в одной пробе речной воды пляжа г. Новая Каховка. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.
- В городе Киев отклонение от стандарта обнаружено:
- "Пуща-Водица",
- пляж "Вербный",
- "Пуща-Водица"/5-7 линия/ на р. Горенка.
Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.
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