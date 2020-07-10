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Минздрав рекомендовал закрыть несколько пляжей в Украине

Фото: agentika.com

Закрыть пляжи необходимо в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях, а также в городе Киев

На некоторых пляжах Украины обнаружили отклонения показателей качества воды, в результате чего рекомендуется закрыть эти пляжи. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Согласно сообщению, в этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 178 речных пляжах.

ЦОЗ опубликовал перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды и соответствующие рекомендации:

  • В Донецкой области отклонение от стандарта обнаружено: городской пляж в районе гостиницы "Турист" г. Мариуполь. В пробах воды с общественного пляжа пгт. Ялта выделено v. Parahaemolуtісus. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.
  • В Запорожской области отклонение от стандарта обнаружено:
    - пляж "Центральный - левая сторона". г. Запорожье,
    - городской пляж "Солнечный". г. Энергодар,
    - пляж "Правый берег". г. Запорожье,
    - пляж г. Энергодар.
    Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.
  • В Николаевской области отклонение от стандарта обнаружено в пробах морской воды:
    - городской пляж "Чайка" в г. Николаев,
    - пляж "Стрелка" в г. Николаев,
    - пляж в г. Первомайск,
    - пляж "Прибой" в г. Николаев.
    Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.
  • В Одесской области отклонение от стандарта обнаружено: пляж г. Одесса - "Аркадия" "Дельфин", 13 и 16 станции Большого Фонтана, пляж г. Одесса. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.
  • В Херсонской области отклонение от стандарта выявлено в одной пробе речной воды пляжа г. Новая Каховка. Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.
  • В городе Киев отклонение от стандарта обнаружено:
    - "Пуща-Водица",
    - пляж "Вербный",
    - "Пуща-Водица"/5-7 линия/ на р. Горенка.
    Рекомендовано установить щиты о запрете купания, пробы воды взяты на повторные исследования.

Новости по теме: На 12 пляжах Киева обнаружили кишечную палочку

Ранее сообщалось, что на всех городских пляжах Одессы от "Аркадии" и до 16-й станции Большого Фонтана обнаружена кишечная палочка. Специалисты считают, что на результаты исследований влияет погода, а также количество туристов

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