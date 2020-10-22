Минздрав разработал порядок организации питания детей в учреждениях образования

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Документ также регулирует питание в детских учреждениях оздоровления и отдыха

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ведомство разработало проект постановления КМУ "Об утверждении Норм и Порядке организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Для того, чтобы сделать шаг вперед к организации и внедрению здорового питания для наших детей, приглашаем ознакомиться и присоединиться к обсуждению положений. Тем более, что мировая тенденция говорит о том, что наши дети стали больше есть вредной пищи и меньше двигаться. Поэтому, необходимо сделать детское питание разнообразным и полезным", - рассказал Ляшко.

Он также отметил, что это впервые, когда на законодательном уровне будет урегулирован вопрос относительно питания детей с особыми диетическими потребностями, такими как сахарный диабет, непереносимость глютена, лактозы и тому подобное.

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Как отмечается, проект предусматривает запрет на закупки, реализацию и предложение детям технологически обработанных мясных и рыбных блюд (колбас, сосисок, замороженных полуфабрикатов и т. п.), сладких газированных напитков, энергетических напитков и любых других напитков с содержанием добавленных сахаров, также ограничивается суточное количество соли, сахара, мучных и кондитерских изделий, жиров.

Кроме этого, руководители учреждений образования и детских учреждений оздоровления и отдыха смогут выбрать эффективную модель организации питания с учетом особенностей соответствующего учреждения. То есть они смогут внедрять кейтеринг, путем сдачи пищеблока заведения в аренду для организации питания детей, или собственными силами заведения.

Напомним, ранее заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что горячее питание в школьные столовые вернется только после снятия карантинных ограничений.