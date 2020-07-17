Минздрав расширил список стран "зеленой" зоны

В ведомстве учли изменения критериев Кабмином

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Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) после изменения Кабмином показателей для распределения стран на "красную" или "зеленую" зоны по уровню распространения коронавируса обновило соответствующие списки. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Так, в "зеленый список" добавились Албания, Болгария, Румыния, Египет, Сербия и Чехия, по возвращении из которых ранее необходимо было проходить самоизоляцию.

Также без дальнейшей обсервации можно возвращаться в Украину из Хорватии, Польши, Греции, Италии, Турции, Нидерландов, Кипра, Словении, Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии, Ирана, Туниса, Китая и Ватикана.

Согласно новым показателям, в список стран "красной зоны" входят те, в которых количество активных случаев заболевания составляет более 55 человек на 100 тыс. населения. Это: Ирак, Канада, Беларусь, Мальдивы, Сейшелы, Франция, Молдова, Черногория, Россия, Израиль, США, Бельгия, Саудовская Аравия.

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